Работы по благоустройству вдоль Чкаловского озера идут в подмосковном Щелково

В этом году в Щелково началось масштабное благоустройство территории Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.

Глава ведомства Михаил Хайкин рассказал, что работы по благоустройству данной территории запланированы на два года, полностью объект будет готов в 2024 году.

Основная задача концепции состоит в том, чтобы придать природной территории уникальный визуальный облик и создать общественную зону, как для жителей примыкающих домов, так и для всех жителей муниципалитета.

На данный момент работы выполнены наполовину. Идет устройство подпорных стен, амфитеатров, обустраиваются настилы пешеходных зон, а также ведется монтаж опор освещения и светильников. Работы планируется завершить в следующем году.

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