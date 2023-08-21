Работы по благоустройству зоны отдыха «Южное озеро» продолжаются в Черноголовке

Глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что в подмосковной Черноголовке приступили к работам по благоустройству территории вблизи озера Южное. Данные работы рассчитаны на два года.

«Озеро Южное является любимым местом отдыха жителей Черноголовки. Эта территория давно требовала существенного обновления. Создание комфортной среды с максимальным сохранением природного облика территории стало главной задачей нашего проекта», — рассказал Хайкин.

Отмечается, что концепция делит территорию на три основные функциональные зоны: пляжную, спортивную и прогулочную. В прогулочной части точечно будут созданы зоны притяжения, органично вписанные в лесную часть парка. Рядом с ней обустроят удобную парковочную зону. На центральной поляне создадут новую городскую сцену.

Кроме того, со стороны улицы Центральная планируется организовать исключительно пешеходную входную группу, а по территории зоны отдыха и вокруг озера будет выделена велодорожка, обеспечивающая комфорт пешеходам.

На сегодняшний день на территории идут демонтажные работы, устройство основания дорожно-тропиночной сети и укладка бортового камня. Проводится устройство системы наружного освещения, электроснабжения. Идет берегоукрепление водоема.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что второй этап благоустройства лесопарка в Электростали начнется уже в этом году.