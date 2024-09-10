Работы по благоустройству зоны отдыха на берегу Коломенки у Кремля ведутся в подмосковной Коломне

В подмосковной Коломне благоустраивается зона отдыха на берегу Коломенки у Кремля. Уже этой осенью жители и гости Подмосковья смогут посетить это место. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Отмечается, что территория проектирования ограничена рекой Коломенка с юго-восточной стороны, мостом по улице Октябрьской Революции на северо-востоке, северо-западная и западная части граничат с индивидуальной жилой застройкой по улице Большая Запрудная. Общая площадь проведения работ превышает пять гектаров.

Расположенная в непосредственной близости от исторического центра города, территория представляет собой место с нетронутой природой. Главная задача проекта — создание нового комфортного и безопасного пространства на набережной Коломенки, привлекательного для различных групп населения и учитывающего их интересы.

Проектом также предусмотрено расширение существующей зоны пляжного волейбола. Организуется единая площадка с 5 полями, огражденная сеткой для безопасности посетителей парка. На данный момент на территории ведутся работы по устройству пирсов и деревянного настила, монтажу малых архитектурных форм и высадке прибрежной растительности. Работы планируют завершить этой осенью.