Работы по обновлению парка «Наташинские пруды» продолжаются в Люберцах

«В 2020 году мы проводили здесь работы по благоустройству центральной площади, а также построили многофункциональную игровую зону. В этом году продолжаем работы по обустройству территории и превращению ее в полноценную рекреационную зону», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Рабочие обустроят здесь парадную зону для проведения мероприятий, зону тихого отдыха и зону активного отдыха. Там появятся сцена, места для отдыха, прогулочные дорожки, смотровые площадки, лодочная станция, игровое пространство, спортивная площадка, экстрим-зона, площадка для выгула собак. Помимо этого, здесь установят современные системы уличного освещения и видеонаблюдения и не только. Завершение работ запланировано на сентябрь 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.