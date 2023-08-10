Работы по обновлению Советской площади продолжаются в подмосковном Дмитрове

Благоустройство Советской площади в Дмитрове выполнено уже более чем на пятьдесят процентов. Об этом рассказали в региональном Министерстве благоустройства.

Глава ведомства Михаил Хайкин подчеркнул, что Советская площадь является центральным общественным пространством Дмитрова. Именно поэтому важно сделать тут современное удобное пространство для отдыха горожан и при этом сохранить ее исторический облик, ведь площадь находится в непосредственной близости от Дмитровского кремля.

Отмечается, что на территории предусмотрено обустройство прогулочных и велодорожек, а также мест спокойного отдыха. Пространство будет дополнительно озеленено и оборудовано новыми фонарями уличного освещения с энергоэффективными светильниками и системой видеонаблюдения для обеспечения безопасности местных жителей и гостей муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в августе во Фрязино откроется благоустроенный лесопарк.