Работы по обновлению здания одной из школ завершаются в Серпухове

Капитальный ремонт здания школы № 16 на улице Космонавтов в Серпухове активно завершают к новому учебному году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В рамках Президентского проекта капремонта здесь приведены в порядок фасады и кровля, проведена внутренняя отделка, проложены инженерные коммуникации, а также выполняется благоустройство территории. В классы поставляют новую мебель и учебное оборудование.

А непосредственное открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что старейшую школу подмосковной Дубны откроют после капремонта в начале сентября