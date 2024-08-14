Работы по оснащению поликлиник для детей и взрослых завершили в подмосковном ЖК «Инновация»

Общество

Фото: [ГК «Гранель»]

Поликлиники для детей и взрослых уже передают в муниципальную собственность на территории жилого комплекса «Инновация» в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Каждое медицинское учреждение рассчитано на 62 посещения в смену. Оба соцобъекта построила ГК «Гранель» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Для юных посетителей предусмотрены кабинеты хирурга, невропатолога, ЛОРа, офтальмолога, педиатра, гинеколога. Взрослых пациентов смогут принять акушер-гинеколог, оториноларинголог, терапевт, хирург, офтальмолог.

Примечательно, что в блоке лечебных учреждений также откроются взрослое и детское отделение стоматологического центра. Также здесь разместится поликлиника восстановительного лечения, где для пациентов предусмотрены кабинеты физиотерапевта и восстановительных процедур, зал лечебной физкультуры.

Отмечается, что на территории комплекса продолжается реконструкция здания «Немчиновского лицея» со строительством пристройки. Кроме того, для маленьких жителей комплекса уже начали строить второй детский сад.

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