Работы по подготовке пляжей и зон отдыха у воды завершат к концу мая в Подмосковье

Более двухсот пляжей начнут свою работу в Подмосковье уже 1 июня. О подготовительных работах на пляжных зонах отдыха в регионе сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Примечательно, что каждый год в регионе готовят территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое.

«В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды (из них 88 с купанием). Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тысяч человек», — сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что шестьдесят подмосковных пляжей будут с базовым уровнем комфортности. На них установят кабины для переодевания, спасительный пост, контейнерную площадку и очистят песок. На 92 пляжах среднего уровня комфортности, помимо базового оснащения, установят туалетные модули, мобильные точки торговли, пляжный волейбол и автостоянку. 51 пляж будет высокого уровня комфортности, помимо базового и среднего оснащения, будет включать в себя точки проката и летнее кафе.