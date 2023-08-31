Работы по реконструкции Аллеи Славы продолжаются в подмосковных Луховицах

Готовность Аллеи Славы в подмосковных Луховицах составляет уже почти сорок процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

Глава ведомства Михаил Хайкин подчеркнул, что территория Аллеи Славы в Луховицах давно нуждалась в благоустройстве, а существующие памятники — в реконструкции. И уже этой осенью территория предстанет в новом виде. Согласно пожеланиям горожан, будет обновлена мемориальная зона и создано современное место для отдыха.

В настоящий момент ведутся работы по устройству лестниц, системы наружного освещения, укладке плитки, а также облицовке постаментов и перестановке памятников. Завершить все работы планируется в конце сентября этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что второй этап благоустройства лесопарка в Электростали начнется уже в этом году.