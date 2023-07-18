Работы по реконструкции детского сада «Радуга» проведут в подмосковных Мытищах

Министерство жилполитики Подмосковья уже выдало застройщику ООО «СЗ „ИНВЕСТ-СТРОЙ“ разрешение на строительство (реконструкцию) дошкольного учреждения „Радуга“ в Мытищах. Ожидается, что новое здание на территории ЖК „Отрадный“ будут посещать триста двадцать малышей микрорайонов 36, 36А и 37.

Согласно проекту, трехэтажное здание будет рассчитано на единовременное пребывание 13 групп детей от 2 до 7 лет. Территорию детского сада благоустроят и озеленят, здесь также разместят 12 прогулочных и 2 спортивные площадки. При этом планируемая дата ввода социального объекта запланирована на четвертый квартал следующего года.

Напоминаем, что ранее в жилом комплексе «Отрадный» застройщик отремонтировал старое здание МБДОУ No51 «Елочка», а также построил и ввел в эксплуатацию пристройку к нему. Это позволило увеличить вместимость дошкольного учреждения до 250 воспитанников.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье открывается тридцать новых школ и тридцать пять детских садов.