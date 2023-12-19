Работы по реконструкции продолжаются на стадионе «Торпедо» в подмосковных Люберцах

Более шестидесяти рабочих в настоящее время продолжают реконструкцию стадиона «Торпедо» в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Напоминаем, что реконструкция спортивного объекта на Октябрьском проспекте ведется с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). В настоящее время выполняется армирование и бетонирование элементов первой и второй трибун, а также монолитные работы по возведению здания ФОКа. Строительная готовность составляет уже более двадцати пяти процентов.

Отмечается, что проект предусматривает обновление футбольного поля, трибуны общей площадью более трех тысяч квадратных метров, а также появление нового физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью почти две с половиной тысячи квадратных метров и разнообразные плоскостные спортивные объекты для занятий на свежем воздухе. Примечательно, что открыть обновленный стадион планируется в 2025 году.