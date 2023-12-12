Работы по реконструкции стадиона «Труд» завершились в Балашихе

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья завершили проверку реконструкции спортивной школы олимпийского резерва «Балашиха» (стадион «Труд») в одноименном городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что работы по обновлению старейшего физкультурно-оздоровительного комплекса городского округа стартовали в ноябре 2021 года. Об этом просили местные жители

Так, в двухэтажном здании площадью почти пять тысяч квадратных метров заменили трибуны на новые, реконструировали футбольное и бейсбольное поля. Установленные мачты освещения позволят любителям спорта тренироваться и в темное время суток. А на прилегающей территории проведено обустройство автомобильной парковки и проезда.