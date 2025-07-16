Работы по ремонту плотины в Знаменском, расположенном в Кашире, находятся на финальной стадии

«В ответ на обращения жителей, мной был организован выезд в деревню Знаменское, где состоялось совещание с подрядной организацией, отвечающей за капитальный ремонт плотины в 2023 году. Несмотря на ранее примененные меры воздействия в виде штрафов, некоторые недостатки до сих пор присутствуют. Это совершенно неприемлемо. Было дано четкое указание: все выявленные замечания должны быть оперативно устранены. Особое внимание уделяется восстановлению соединения сбросных труб с сбросной камерой. Срок выполнения – до пятницы. Я лично приеду для контроля качества выполненных работ», - поделился ВРИП главы информацией в своих социальных сетях.