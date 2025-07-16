Работы по ремонту плотины в Знаменском, расположенном в Кашире, находятся на финальной стадии
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
Временно исполняющий обязанности главы городского округа Кашира Роман Пичугин осуществил проверку прогресса работ на гидротехническом сооружении, расположенном на реке Сухая Любинка в деревне Знаменское.
В ходе визита, Роман Александрович провел обсуждение с представителями компании, выполняющей ремонтные работы.
«В ответ на обращения жителей, мной был организован выезд в деревню Знаменское, где состоялось совещание с подрядной организацией, отвечающей за капитальный ремонт плотины в 2023 году. Несмотря на ранее примененные меры воздействия в виде штрафов, некоторые недостатки до сих пор присутствуют. Это совершенно неприемлемо. Было дано четкое указание: все выявленные замечания должны быть оперативно устранены. Особое внимание уделяется восстановлению соединения сбросных труб с сбросной камерой. Срок выполнения – до пятницы. Я лично приеду для контроля качества выполненных работ», - поделился ВРИП главы информацией в своих социальных сетях.
Как известно, гидротехническое сооружение, состояние которого ранее стало причиной введения режима чрезвычайной ситуации в деревне, подверглось подмыву весной текущего года (2024). Для обеспечения безопасности жителей была организована объездная дорога, и немедленно начались работы по восстановлению плотины.