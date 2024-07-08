Работы по возведению школы завершаются в подмосковном поселке Новый городок

«Подрядная организация завершает все необходимые работы в здании и на прилегающей территории. Завершены работы по строительству спортивного ядра со стадионом, поля для мини-футбола и учебно-опытной зоны. На территории активно идет благоустройство прилегающей территории: озеленение, устройство тротуаров, монтаж освещения и ограждений», — рассказал сотрудник подрядной организации Алексей.