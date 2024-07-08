Работы по возведению школы завершаются в подмосковном поселке Новый городок
Фото: [Елена Катасонова]
В поселке Новый городок округа Щелково в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Строительство новых школ» завершаются работы по возведению школы, рассчитанной на пятьсот пятьдесят учащихся.
«Подрядная организация завершает все необходимые работы в здании и на прилегающей территории. Завершены работы по строительству спортивного ядра со стадионом, поля для мини-футбола и учебно-опытной зоны. На территории активно идет благоустройство прилегающей территории: озеленение, устройство тротуаров, монтаж освещения и ограждений», — рассказал сотрудник подрядной организации Алексей.
Долгожданная школа готова уже на девяносто девять процентов. В сентябре общеобразовательная школа откроет свои двери для первых учеников. Общая площадь 3-этажного здания составляет порядка 10,8 тысячи квадратных метров.