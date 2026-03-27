Работы закончат в сентябре: в Павловском Посаде преобразится стадион «Филимоновский»

В Павловском Посаде продолжаются работы по модернизации стадиона «Филимоновский». Текущая готовность объекта, как сообщают представители подрядной организации, достигла 25%. Завершить все мероприятия планируется до конца сентября.

На территории спорткомплекса появятся несколько ключевых объектов. Центральным из них станет крытое футбольное поле с натуральным газоном, оснащенным системой полива. Также в проекте предусмотрено помещение для тира. Вопрос о строительстве модульных раздевалок, которых изначально в проектной документации не было, в настоящее время прорабатывается дополнительно.

На данный момент под будущее крытое поле уже залит ленточный фундамент и смонтирован периметр несущей конструкции. На следующей неделе к работам приступят специалисты по дальнейшему монтажу. Параллельно ведется реконструкция тира: демонтажные работы завершены, залиты полы, теперь рабочие занимаются ремонтом несущих конструкций.

Особое внимание уделяется вывозу строительного мусора, который образовался при разборе старых сооружений. Стадион преображается с каждым днем, приближаясь к статусу современной спортивной площадки, приспособленной для игры в футбол, занятий спортом и комфортного отдыха.