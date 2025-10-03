Работы завершаются: новая дорога соединит деревню Косовую под Зарайском с главной магистралью

В Зарайском округе завершаются работы по строительству новой дороги протяженностью более 5 км, которая соединит деревню Косовую с главной магистралью.

Работы на участке от деревни до главной дороги по обустройству самого длинного участка проходят в рамках реализации государственной программы «Дороги Подмосковья». Работы проходили поэтапно: сначала дорожники уложили асфальт в деревне. Теперь специалисты завершают укладку второго слоя асфальта.

Работы находятся на финальной стадии. Предположительно, в ближайшие дни весь объем будет выполнен. Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил, что появление новой дороги позволит решить еще одну проблему с бездорожьем в муниципалитете. До реализации проекта жители сталкивались с трудностями — проезд по грунтовой дороге создавал проблемы. Теперь у горожан не возникнет дискомфорта. Они смогут легко добираться до главной магистрали.

Глава Петрущенко рассказал, что в 2025 году в программу ремонта в округе вошло 13 участков автомобильных дорог. В настоящее время строительство продолжается только на участке дороги, которая позволяет добраться до деревни Федоровка. Работы на остальных участках выполнены в полном объеме.

Таким образом, реализация данного проекта существенно улучшит транспортную доступность и качество жизни жителей Зарайского округа.