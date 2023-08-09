Рада призвала иностранные государства не признавать итоги выборы в новых регионах России

Верховная рада Украины приняла обращением к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям, призывающее не признавать выборы в новых регионах России. Об этом написал в соцсетях депутат Ярослав Железняк.

Также Рада призвала международные организации игнорировать предложения российских властей принять участие в выборах в качестве наблюдателей.

По словам Железняка, за данное решение проголосовали 287 депутатов. О количестве противников решения парламентарий не сообщил.

Выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут 10 сентября 2023 года.