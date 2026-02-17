Радиация в 15 раз выше нормы: украшения убийцы пытались ввезти в Россию из Китая

Должностные лица Казанского почтового таможенного поста выявили опасную продукцию в двух международных отправлениях из Китая. Груз весом 30 килограммов направлялся жительнице Санкт-Петербурга и содержал заготовки для создания украшений, пишет РГ.

При проведении досмотра специалисты зафиксировали уровень гамма-излучения, который более чем в 15 раз превысил допустимые значения. Дальнейший спектрометрический анализ показал присутствие в материале бусин радиоактивного изотопа торий-232, а также бета-частиц. В общей сложности в посылках находилось 235 zip-пакетов с нанизанными на нити элементами декора.

Примечательно, что в сопроводительной документации груз был задекларирован как обычные стеклянные украшения, не представляющие угрозы. Однако реальное содержимое не соответствовало заявленным характеристикам.

В связи с выявленным нарушением таможенные органы приняли решение об отказе в выпуске товара на территорию страны. Опасная продукция была возвращена отправителю в Китай.