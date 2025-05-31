«Радио Судного дня» передало два новых закодированных сообщения

Радиостанция УВБ-76, получившая название «Радио Судного дня», вновь передала два новых закодированных сообщения за последние сутки. Сообщения опубликованы в телеграм-канале, посвященном радиостанции.

Так, в четверг, 29 мая, в эфире прозвучали загадочные сигналы «лучоторг» и «копна». До этого, 26 мая, радиостанция воспроизвела сигналы «скирд», «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный».

Всего в мае УВБ-76 уже передала четыре странных сообщения — 19 и 22 мая, а также 26 и 29 мая. Наиболее загадочными считаются сигналы, прозвучавшие в эфире 19 мая, посколькe они совпали с переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В тот день станция передала сообщение, состоявшее из слов «блефопуф» и «болтанка». 22 мая в эфире прозвучали слова «беззлобие» и «хрюкостяк».

Местоположение источника, а также точное назначение станции до сих пор остаются тайной. Известно, что УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная еще в 1970-х годах, изначально предназначенная для передачи коротких жужжащих сигналов, получивших название «жужжалка».

В редких случаях радиостанция прерывает передачу голосовыми сообщениями, зашифрованными на русском языке.

Некоторые специалисты связывают регулярные передачи с системой «Периметр» — так называемой системой автоматического запуска ответного ядерного удара, либо с другим высокотехнологичным программным обеспечением (ПО) для обмена секретной информацией.

Ранее эксперты из Инженерной школы Пратта при Университете Дьюка обнаружили в космосе аномальные всплески энергии, названные «скоплениями душ».