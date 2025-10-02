Радио «Судного дня» передало сообщение во время выступления Путина

Загадочная радиостанция УВБ-76 продолжает вещать в эфире зашифрованные сообщения. В течение суток зафиксировано три новых сигнала, содержащих непонятные кодовые слова и числовые комбинации. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», ссылаясь на открытые источники, посвященные мониторингу сигнала станции.

Во время выступления российского лидера Владимира Путина на форуме «Валдай» радиостанция «Судного дня» передала новое сообщение. Его зафиксировали в четверг, 2 октября, в 19:44 по московскому времени. В эфире передали последовательность букв и цифр, а также слово «шнапс».

Радиостанция, известная в кругах радиолюбителей как «жужжалка», ведет вещание с 1970-х годов. Большую часть времени она издает монотонный гудящий звук, что породило множество теорий о ее предназначении.

Периодические голосовые вставки с наборами букв и цифр вызывают особый интерес у исследователей аномальных явлений. Отсутствие официальных комментариев только подогревает любопытство общественности.

Ранее в этот же день станция уже передала два сообщения с зашифрованными данными.