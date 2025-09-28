«Радио Судного дня» вышло в эфир с загадочным кодом

Радиостанция, известная своими загадочными трансляциями, снова вышла в эфир, передав сообщение с непонятным словом. Об этом стало известно из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Загадочная радиостанция УВБ-76, которую часто называют «Радио Судного дня» или «жужжалка», вновь активизировалась. В воскресенье, 28 сентября 2025 года, в 15:41 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение, содержащее набор символов и цифр, а также слово «КАПОСОРТ», состоящее из восьми букв.

Соответствующая запись появилась в одном из телеграм-каналов, отслеживающих трансляции этой радиостанции. УВБ-76 работает с конца 1970-х годов и большую часть времени транслирует лишь монотонный жужжащий звук. Однако периодически в эфире появляются странные голосовые сообщения, состоящие из набора имен, цифр и непонятных слов, смысл которых остается загадкой.

