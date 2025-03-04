Радиостанция «Судного дня» активизировалась на фоне переговоров Трампа и Путина

В феврале 2025 года активность радиостанции УВБ-76, известной как радиостанция «Судного дня», резко возросла. Данные об этом можно найти в логах эфира, которые разместили в телеграм-канале «УВБ-76 логи».

За месяц станция передавала сообщения 46 раз. Наибольшее количество, 25 сообщений, было зафиксировано 12 февраля. В тот день прозвучали такие загадочные слова, как «огрубение», «дитя», «сучение» и другие.

Примечательно, что в этот же день состоялся телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Последние сообщения были зафиксированы 3 марта и содержали слова «йотоласт» и «рунический».

УВБ-76 — коротковолновая станция, функционирующая с 1976 года. Из-за характерного монотонного гудения, которое она транслирует большую часть времени, радиолюбители прозвали ее «жужжалкой».

Ранее сообщалось, что ученые установили на часах Судного дня 89 секунд до ядерного удара РФ по Лондону.