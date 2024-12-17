В России разрабатывают новый ракетный комплекс «Осина»
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Российские специалисты завершают работу над разработкой нового ракетного комплекса под названием «Осина».
Об этом в интервью изданию «Красная звезда» сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
По его словам новый ракетный комплекс по своей эффективности не будет уступать уже известным «Авангарду» и «Орешнику».
Эксперт также отметил, что все ракетные комплексы в России разрабатывают с учетом необходимости преодоления ПРО, но поистине прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства.
Разработанные в России межконтинентальные баллистические ракеты уже оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые почти неуязвимы для западных средств противоракетной обороны.
Ранее сообщалось о том, что США могут разместить ядерные бомбы B-61 на Украине в ответ на «Орешник».