В эфире радиостанции «Судного дня» вновь раздались странные сигналы

Радиостанция УВБ-76, более известная как «Радио Судного дня» или «жужжалка» вновь передала пару странных сигналов. На это обратил внимание эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем телеграм-канале.

1 июня станция передала в эфир восемь необычных слов — «уткорой», «моржовый», «луговой», «пчелодер», «буйнак», «веселье», «пупсолет» и «боброскот», значение которых неизвестно.

Исторически УВБ-76 начала свою работу в 1976 году и с тех пор стала объектом множества теорий и загадок, связанных с передаваемыми ее сигналами.

Радиостанция также получила среди любителей этих теорий прозвище «жужжалка» из-за характерных радиолокационных шумов. Она регулярно передает зашифрованные сообщения, которые иногда связывают с различными военными событиями или операциями.

Ранее «Радио судного дня» передало два новых сообщения — «лучоторг» и «копна».