Радиостанция УВБ-76 передала новое загадочное слово перед Новым годом

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, прославившаяся среди радиолюбителей как «радиостанция Судного дня» или «жужжалка», передала новое загадочное сообщение в преддверии Нового года. Информация об этом появилась в телеграм-канале, посвященном работе радиостанции.

Отмечается, что в эфире около 12:08 мск прозвучало слово «перелаз». Это первый сигнал, поступивший от станции за последние 12 дней. Предыдущее сообщение было передано 17 декабря и содержало шифровку «татомари». Слово «перелаз» ранее в сигналах УВБ-76 не звучало.

В последние месяцы наблюдалась тенденция к повторению старых сообщений. Радиостанция часто транслировала шифровки, которые уже звучали в январе и феврале 2022 года. А в ноябре 2025 года она начала повторять сигналы, которые велись в апреле 2023 года.

