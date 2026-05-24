«Радостное и чудное явление»: у ворот кировского храма нашли старинную икону Николая Чудотворца

В Кирове у ворот храма, освященного в честь священномученика Михаила Тихоницкого, ранним утром охранники обнаружили старинный образ святителя Николая Чудотворца. Как сообщили в официальной группе прихода, икона лежала прямо у церковной ограды, а о находке незамедлительно известили настоятеля храма отца Сергия.

По предварительным предположениям, образ был оставлен неизвестным благотворителем, пожелавшим остаться неназванным: никаких записок или указаний на личность дарителя рядом с иконой не нашли. По распоряжению настоятеля находку бережно перенесли в алтарную часть и приняли решение освятить старинный образ на ближайшем всенощном бдении 21 мая — эта дата предшествует дню памяти святителя Николая Чудотворца, отмечаемому 22 мая.

В самом приходе произошедшее назвали необычным и очень значимым событием, а появление иконы — «радостным и чудным явлением». Обстоятельства, при которых образ оказался у ворот, и личность оставившего его человека по-прежнему остаются загадкой, однако верующие воспринимают случившееся как дар свыше. Ожидается, что после освящения икона займет достойное место в храме, а пока она находится в алтаре под присмотром служителей. Новость уже вызвала живой интерес среди верующих, и торжественное богослужение 21 мая обещает собрать много людей, желающих поклониться святыне.