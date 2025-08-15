Жителей Санкт-Петербурга предупредили о похолодании и дождях

По прогнозам на пятницу в Санкт-Петербурге дождей быть не может. Об этом в своем телеграм-канале заявил синоптик Михаил Леус.

В пятницу, 15 августа, в Санкт-Петербурге и области ожидается теплая и сухая погода. Как пояснил синоптик Михаил Леус, в небе сохранится переменная облачность без осадков. Температура днем поднимется до +24...+26 градусов, в области – до +27. Ветер юго-западный, слабый – 4-9 м/с.

А уже в субботу, 16 августа, ситуация изменится: горожан ждет похолодание до +18...+20 градусов, местами пройдут дожди. Ночью столбики термометров опустятся до +15...+17. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что соответствует сезонной норме.

Ранее в северо-западной части России выпал первый снег.