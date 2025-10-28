Радужная пленка в Южной бухте: экологическая угроза появилась на воде в Севастополе

В акватории Южной бухты Севастополя зафиксировано масштабное загрязнение нефтепродуктами площадью 409 тысяч квадратных метров, последовавшее за опрокидыванием плавучего крана. Об этом со ссылкой на Росприроднадзор пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Специалисты Росприроднадзора и ФГБУ «Черазтехмордирекция» обнаружили на поверхности воды характерные радужные пленки и пятна, после чего немедленно начали работы по очистке акватории.

В настоящее время инспекторы управления взяли пробы морской воды для лабораторного анализа, который определит точную концентрацию вредных веществ. Практические меры по ликвидации последствий аварии уже запущены, а представители надзорного ведомства осуществляют постоянный контроль за ходом очистных операций.

Напомним, что 27 октября на территории Севастопольского морского завода во время работы опрокинулся плавучий кран. По данным регионального СУ СК, в ходе ЧП погибли два человека.

