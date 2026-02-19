Радужный галоп: под Солнечногорском кони устроили взрыв красок на снегу

В конном клубе поселка Поварово городского округа Солнечногорск произошло событие, которое сложно назвать рядовой съемкой. Как пишет REGIONS , фотограф Вера Якушева организовала креативную фотосессию, где главными моделями выступили лошади, мчащиеся по заснеженному полю сквозь облака цветных красок холи. Результат оказался настолько впечатляющим, что кадры мгновенно разлетелись по социальным сетям, превратив обычных скакунов в сказочных персонажей.

Секрет волшебства оказался прост и сложен одновременно. Для создания эффекта использовались безопасные порошковые краски, которые наносились на шерсть животных непосредственно перед началом съемки. Организаторы подчеркивают: никакие цифровые технологии или фоторедакторы в процессе не применялись — только чистое искусство, скорость и правильный свет.

Сам автор проекта Вера Якушева призналась, что работа в таком формате стала для нее новым и захватывающим опытом.

«Снимать с красками холи оказалось очень весело. У лошадей довольно непредсказуемая траектория, в отличие от собак, которые бегут к зовущему человеку. К тому же яркие облака краски получаются только на первых двух-трех темпах галопа, поэтому удачных кадров обычно бывает не больше трех», — рассказала фотограф.

Именно эти секунды чистого галопа, когда краска взрывается цветной пылью вокруг мощных тел, и стали главным сокровищем съемки.

Именно эти секунды чистого галопа, когда краска взрывается цветной пылью вокруг мощных тел, и стали главным сокровищем съемки. Жители округа и пользователи сети по достоинству оценили магию момента: подмосковные кони в радужном дыму на фоне белого снега выглядят как иллюстрация к самой доброй сказке, которая случилась наяву.

