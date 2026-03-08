Рай для кошек: священник разбил сердца любителям животных своим заявлением

Настоятель храма Всемилостивого Спаса разъяснил верующим, что загробная жизнь уготована только людям. Священник также предостерег от чрезмерного очеловечивания домашних питомцев, напомнив об их истинной природе, пишет интернет-издание «Абзац».

Протоиерей Александр Ильяшенко, возглавляющий столичный храм Всемилостивого Спаса, высказался о посмертной судьбе братьев меньших. В интервью он изложил позицию христианского вероучения относительно вечной жизни, которая предназначена исключительно для человека.

Священнослужитель пояснил, что Господь создал людей по Своему образу и подобию, наделив их бессмертным духом. После завершения земного пути человеческая душа продолжает существование. Ее дальнейшее пребывание в раю или аду определяется поступками, совершенными при жизни. Животные же, по словам отца Александра, таким даром не обладают. Их существование заканчивается вместе с гибелью физического тела, и никакого продолжения за гробом для них не предусмотрено.

Настоятель также затронул тему взаимоотношений людей с домашними любимцами. Он подчеркнул, что убеждение, будто питомцы могут оказаться в раю, не соответствует церковным канонам. Кроме того, протоиерей обратил внимание на распространенную в современном обществе привычку очеловечивать четвероногих друзей. Многие хозяева приписывают им сложные чувства и переживания, свойственные лишь людям. Такое отношение, как считает Ильяшенко, является искажением действительности и не отражает подлинную сущность животных.