Райский остров стал убежищем. Индонезия ввела особый режим для беженцев из зоны

Индонезия проявила солидарность с путешественниками, оказавшимися в ловушке на острове Бали: из-за военных действий на Ближнем Востоке и последовавшей за ними отмены авиарейсов им разрешено находиться в стране без ограничений по срокам. Министр иммиграции Агус Андрианто сообщил, что решение принято исключительно из гуманитарных соображений.

Иностранные граждане, лишенные возможности покинуть Индонезию, автоматически получают особый статус — ITKT, который позволяет им легально оставаться на весь период нестабильности.

«Мы разрешаем им оставаться до тех пор, пока они не почувствуют себя в безопасности, так как конфликт не утихает», — подчеркнул Андрианто, выступая перед прессой.

Глава ведомства также добавил, что иммиграционная служба получила указание помогать каждому, кто столкнулся с трудностями из-за внешнеполитического кризиса.

