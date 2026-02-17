Рак и равнодушие: в Краснодаре женщине пришлось судиться с минздравом за жизненно важные таблетки

В Краснодарском крае онкобольная пациентка была вынуждена продавать личные вещи, чтобы купить жизненно важный препарат, который ей не предоставили в государственной больнице. Об этом сообщили в Telegram-каналах.

Женщина с 2022 года борется с раком яичников III стадии. Врачи прописали ей таблетки «Линпарза» и предупредили, что терапия не должна прерываться ни на один день. Однако весной прошлого года необходимого лекарства в поликлинике №3 не оказалось. Пациентка начала распродавать имущество, чтобы продолжить лечение за свой счет — стоимость препарата составляет около полумиллиона рублей.

Позже женщина обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию с краснодарского Минздрава. В ведомстве оправдывались тем, что закупки производятся строго в рамках выделенного финансирования. Тем не менее суд встал на сторону пациентки и обязал министерство выплатить ей полную сумму, потраченную на лекарство.