Рак отступает: онколог назвал шесть продуктов, которые нужно есть каждый день для защиты организма

Врач-онколог Владимир Ивашков в своем Telegram-канале перечислил шесть продуктов, которые помогают снизить риск развития онкологических заболеваний. По словам специалиста, эти продукты работают за счет уменьшения хронического воспаления в организме — одного из ключевых факторов, провоцирующих рак.

В топ-6 вошли жирная рыба, оливковое масло Extra Virgin, ягоды, крестоцветные овощи, лук и чеснок. Ивашков отметил, что жирную рыбу рекомендуется употреблять дважды в неделю — именно такую норму называет Всемирная организация здравоохранения. Оливковое масло и ягоды обладают схожим противовоспалительным эффектом.

Что касается крестоцветных овощей, врач предупредил, что длительная термическая обработка снижает их полезные свойства, поэтому от долгой варки лучше отказаться. Лук и чеснок, по его словам, дают значимый результат даже в небольших количествах — достаточно одного зубчика чеснока или половины луковицы в день.