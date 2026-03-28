Рак печени маскируется под рукой: назван коварный симптом у начинающей опухоли

Зарубежные ученые и медики обратили внимание на неочевидный симптом, который может свидетельствовать о развитии рака печени на ранних стадиях. Речь идет об эпизодической боли в правом плече, пишет РИА Новости.

Как пояснил радиолог-онколог Иржи Кубеш, медицинский директор Центра протонной терапии в Праге, подобное явление называется иррадиирующей или фантомной болью. Дискомфорт ощущается в плече, а не в брюшной полости, поскольку печень расположена в непосредственной близости от нервных окончаний, соединяющихся с плечевым поясом. По этой причине раздражение может восприниматься организмом в отдаленных участках тела.

Специалист подчеркнул, что коварство данного вида онкологии заключается в его бессимптомном течении на ранних этапах. Пациенты зачастую не придают значения возникающим ощущениям либо списывают их на безобидные причины.

К числу других проявлений заболевания медики относят желтушность кожных покровов, потерю аппетита, неконтролируемое снижение массы тела, болезненность в верхней части живота, нарушения пищеварения, общую слабость и недомогание. Специалисты уточняют, что наличие перечисленных признаков не является безусловным подтверждением злокачественного новообразования, однако при сохранении симптомов настоятельно рекомендуют пройти медицинское обследование.