«Рак "постарел" еще на год». Средний возраст онкопациента в России увеличился до 65 лет

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн поделился данными о возрастном составе пациентов с онкологическими диагнозами. В беседе с журналистами РИА Новости специалист сообщил, что средний возраст заболевших в стране приближается к 65 годам.

Как пояснил Каприн, наиболее интенсивное выявление злокачественных новообразований по-прежнему фиксируется среди представителей старшего поколения. Интересно, что за прошедшее десятилетие данный показатель претерпел минимальные изменения, увеличившись лишь на один год — с 64 до 65 лет.

Медик также акцентировал внимание на том, что наблюдаемая тенденция не является подтверждением расхожего тезиса об «омоложении» рака. По его словам, смещение возраста связано прежде всего с глобальными демографическими процессами, а именно — с увеличением продолжительности жизни и общим старением населения страны.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав РФ планирует расширить программу ОМС методами вакцинации от рака.