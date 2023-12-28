Рак, сифилис и гепатит: врач назвала болезни, которые бессимптомно протекают у женщин

Пациентки, которые редко обращаются к гинекологу, могут столкнуться с опасными заболеваниями.

Чем позднее болезнь находят у пациентки, тем сложнее ее лечить. Акушер-гинеколог Виктория Фисюк рассказала, что россиянки часто обращаются к врачу уже на поздних стадиях недуга, когда невозможно игнорировать симптомы. Поначалу последние могут совсем не проявляться, пишет «Газета.ру».

По словам врача, без симптомов часто протекают такие болезни, как сифилис, гепатит, туберкулез, рак груди и матки. Поражение мочеполовой системы уже часто ощутимо, так как вызывает зуд, жжение и другие неприятные реакции организма. Игнорировать эти «тревожные звоночки» опасно, так как можно спровоцировать хламидиоз, трихомониаз и гонорею. В большинстве случаев затяжная болезнь становится причиной бесплодия и перехода заболеваний в хроническую стадию.

«Вирус папилломы человека, если не образует аногенитальные бородавки, то может длительное время протекать без каких либо проявлений и привести к раку шейки матки, который отличается агрессивным течением», — добавила Фисюк.

Однако самым скрытным можно назвать рак яичников, матки и молочных желез. По словам врача, нередко симптомов нет даже на 3-4 стадии.

Фисюк рекомендовала женщинам чаще обследоваться и посещать гинеколога хотя бы раз в год.