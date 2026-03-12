Рак в 33 года: история Лерчек заставила онкологов бить тревогу о скрытой опухоли

Новость о тяжелом диагнозе 33-летней блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) всколыхнула соцсети. Сначала появилась информация о раке легких с метастазами, затем подруга блогерши Алина Акилова сообщила о четвертой стадии рака желудка. История молодой матери заставила задуматься: почему рак все чаще атакует тех, кому нет и сорока, и можно ли защититься, если в роду все были здоровы. Вместе со специалистом в истории и тонкостях агрессивной болезни разбиралось интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Курение остается главной причиной рака легких, но тревожная тенденция последних лет — выявление онкозаболеваний среди молодежи, которая, казалось бы, не попадает в группу риска. Онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии РАМН Евгений Черемушкин обращает внимание на скрытую угрозу — так называемые легальные вещества, которые находятся в серой зоне между табаком и запрещенными препаратами.

«Львиная доля проблем легких — это курение. Кроме наркодилеров, есть еще большой пласт дилеров, торгующих законно веществами, которые являются пограничными. То есть вроде не наркотики, но по факту мы получаем кучу хронических проблем в легких», — отметил доктор.

Механизм развития болезни коварен своей медлительностью. От момента появления первой мутировавшей клетки до опухоли размером в сантиметр проходит от 5 до 15 лет. А проявляет себя заболевание зачастую лишь спустя 20-30 лет. Получается, что диагноз в 33 года — это эхо образа жизни, который человек вел в школьные годы и ранней юности. Провоцирующим фактором становятся хронические воспалительные процессы, вызванные вдыханием любых раздражающих веществ. Астма и ХОБЛ — частые спутники будущих онкопациентов.

Генетическая предрасположенность играет роль, но ключевой фактор — образ жизни. Черемушкин проводит неожиданную историческую параллель: люди, пережившие Великую Отечественную войну, голод и холод, нередко доживали до 90-100 лет. Современное поколение, живущее в сытости и комфорте, уходит в 50-60.

«Это серьезный повод задуматься, но никто не хочет об этом говорить. Поэтому нужна пропаганда и работа с обществом. Если этим не заниматься, ситуация ухудшится — просто слов нет», — убежден Евгений Черемушкин.

Отдельная сложная тема — онкология и беременность. Современная медицина позволяет сохранять репродуктивную функцию даже при серьезных диагнозах. У мужчин перед химиотерапией, которая полностью подавляет сперматогенез, биоматериал замораживают. У женщин яйцеклеток изначально больше (около миллиона, из которых используются лишь 500 за всю жизнь), но сама беременность на фоне лечения — зона высокого риска. Методы терапии ограничены из-за угрозы плоду. В некоторых случаях применяют сложные технологии: ребенка вынашивают до определенного срока, затем прерывают беременность и продолжают развитие искусственно.

Развитие онкологического заболевания проходит несколько стадий. Сначала формируется локальная опухоль из примерно двух тысяч клеток. Пока она изолирована — это самый благоприятный сценарий. Если клетки проникли в лимфоузлы — прогноз ухудшается. Самая тяжелая форма — метастатическая. Раковые клетки путешествуют по кровотоку и оседают в местах с тонкими капиллярами и медленным током крови: легкие, печень, кости. Химиотерапия бьет по быстро делящимся клеткам, но опухоль умеет адаптироваться, менять биологические свойства и прятаться от иммунитета.

Именно поэтому ученые всего мира, включая Россию, делают ставку на вакцины. Современная онкология движется к глубокому пониманию генетического кода опухолевых клеток. Как сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн, следующим шагом в разработке отечественных онковакцин станет препарат для лечения мелкоклеточного рака легких. Россия уже достигла мирового лидерства в создании вакцины против меланомы, и теперь очередь за другими видами онкологии.

