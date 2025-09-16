Ракета F-16, а не российский дрон: Польша изменила версию удара по жилому дому

Польские власти кардинально изменили версию инцидента в приграничных Вырыках: если сначала вину возлагали на российский дрон, то теперь признали, что в жилой дом попала ракета, выпущенная истребителем F-16 ВВС Польши. Об этом пишет «РБК».

Польские силовики опровергли первоначальные заявления правительства о причинах происшествия в городе Вырыки. Ранее премьер-министр Дональд Туск говорил о падении «российского дрона», однако представитель прокуратуры заявил, что объект так и не был идентифицирован, а в дом попала ракета «воздух-воздух» с собственного истребителя F-16.

Инцидент произошел на фоне масштабной воздушной атаки на Украину, когда польская ПВО была пыталось предотвратить угрозу. Военные, по всей видимости, приняли неопознанную цель за вражеский беспилотник и атаковали ее, но снаряд поразил жилое здание. Расследование устанавливает, почему система опознавания не сработала и что за объект на самом деле атаковали пилоты.

Ранее появились подробности инцидента с дроном над правительственным зданием в Варшаве.