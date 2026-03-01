Ракета над головой и бегство в холл: семья из Челябинской области в эпицентре войны

Челябинка Анна с семьёй оказалась в эпицентре ракетной атаки на Дубай. Первый удар застал их прямо на пляже. Женщина рассказала, как в считанные секунды идиллия обернулась кошмаром.

«Мы находились на пляже, услышали несколько громких глухих хлопков, увидели следы от работы ПВО. Подняв глаза вверх, заметили летящий с большой скоростью неразличимый объект черного цвета, бросились бежать к берегу и увидели, что он упал в фонтан, примерно в 10 метрах от детского бассейна», — описала происходящее Анна.

Семья бросилась в отель, который находится на знаменитой Пальме — насыпном острове, прилегающем к материку. Но передышка была недолгой. Вечером над их головами пролетела ещё одна ракета.

«Позже со стороны моря над нашим отелем пролетела ракета, которая ударила куда-то в город, после чего мы услышали взрыв, и появился черный дым. Среди ночи телефоны резко начали издавать звуки тревожной сирены, пришло оповещение о возможной ракетной атаке с просьбой срочно покинуть помещение и спрятаться в укрытие. В данный момент, а это около трех часов ночи, мы находимся на первом этаже отеля среди таких же эвакуированных жителей», — рассказала челябинка.

В то время как туристы прячутся в холлах, небо над регионом остаётся закрытым. Иран, Израиль, Ирак, ОАЭ, Иордания и Катар перекрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании отменили 29 рейсов, иностранные — 31. Самолёты с уральцами, уже летевшие в сторону ОАЭ, развернули прямо в воздухе.