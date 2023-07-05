Ракета ВСУ пробила три этажа в здании администрации Волновахи

Ракета, выпущенная украинскими военными по зданию администрации Волновахи, пробила три верхних этажа. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал изданию мэр Константин Зинченко, ракета прошла сквозь четвертый и третий этажи, остановившись на втором. В итоге пострадали находившиеся в здании люди. Трех человек спасатели вытащили из-под обломков, им не потребовалась медицинская помощь, поэтому спасенных отправили домой. Избежать жертв удалось, так как большинство сотрудников в момент удара были на улице.

Замглавы города Сергей Филиндаш рассказал, что удар прошел без звука, то есть ракета сразу попала в здание. После этого очевидцы наблюдали кучу пыли, обломки здания, а затем последовал второй удар.