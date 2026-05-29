Ракетная опасность в ХМАО и Урале днем 29 мая: что известно, последствия и пострадавшие

Сразу в нескольких субъектах Российской Федерации был активирован режим угрозы с воздуха. Согласно оповещению, опубликованному региональным каналом РСЧС в мессенджере «Макс», особые меры безопасности введены в том числе на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом сообщает Life.ru.

Синхронно с этим аналогичные предупреждающие сигналы зафиксировали и в других российских областях. Тревога распространилась на Удмуртскую и Чувашскую Республики, Свердловский, Курганский и Оренбургский регионы. Кроме того, в зону действия защитных мер попали Самарская, Воронежская, Волгоградская, Пензенская и Липецкая области.

Представители экстренных ведомств уточнили, что запуск систем информирования происходил волнообразно, начиная приблизительно с 14:34 по местному времени. Локальные диспетчерские центры полностью контролируют текущую обстановку. От населения требуют сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на публикации из официальных государственных источников.