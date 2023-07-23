Ракетный прилет ВСУ обесточил сразу несколько сел в Брянской области
Фото: [© РИА Новости / Таисия Лисковец]
Как проинформировал губернатор российского региона Александр Богомаз, электроснабжение нарушено в селах Павловичи и Полевые Новоселки,что в Суземском районе Брянской области.
По словам главы региона, по предварительной информации ВСУ вели хаотичный обстрел российской пригранично территории при помощи ракетных систем залпового огня.
«Из-за обстрела в селе Полевые Новоселки поврежден один жилой дом, пострадавших нет», - написал Богомаз в соцсетях.
В настоящее время на месте ракетных ударов работают экстренные и аварийные службы региона.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.