Ракова заявила, что эпидемиологическая ситуация в Москве остается стабильной

Анастасия Ракова является заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития. Она рассказала журналистам об эпидемиологической обстановке в столице России. Ее словами поделилось агентство «РИА Новости» .

Так стало известно, что ситуация на данный момент стабильная. Согласно результатам мониторинга циркулирующих вирусов, структура заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями особо не изменилась за последние несколько недель.

Сейчас в Москве доминирует именно риновирус, который характеризуется острым вирусным поражением верхних отделов респираторного тракта (нос и носоглотка). На сам же коронавирус приходится порядка девяти процентов.

Анастасия Ракова напомнила о том, что сейчас в Москве сформирована четкая система для управления ситуацией с сезонными вирусными заболеваниями.