Ракова заявила, что эпидемиологическая ситуация в Москве остается стабильной
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Анастасия Ракова является заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития. Она рассказала журналистам об эпидемиологической обстановке в столице России. Ее словами поделилось агентство «РИА Новости».
Так стало известно, что ситуация на данный момент стабильная. Согласно результатам мониторинга циркулирующих вирусов, структура заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями особо не изменилась за последние несколько недель.
Сейчас в Москве доминирует именно риновирус, который характеризуется острым вирусным поражением верхних отделов респираторного тракта (нос и носоглотка). На сам же коронавирус приходится порядка девяти процентов.
Анастасия Ракова напомнила о том, что сейчас в Москве сформирована четкая система для управления ситуацией с сезонными вирусными заболеваниями.