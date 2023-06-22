Rambler: Треть россиян предпочитает отдых у моря

Эксперты из Rambler&Co провели опрос касаемо туризма и любимых мест для отдыха у россиян. По результатам опроса стало известно, что 30% россиян ездят на море, предпочитая южные регионы. 16% ездят на Алтай или Урал, а 11% в Калининград.

Более половины россиян, а именно, 60% ездят по стране самостоятельно. 29% предпочитают использовать услуги турагентств и туроператоров, а 11% принимают данное решение исходя из конечного пункта и компании.

Большая часть россиян выберут отель или гостиницу для ночлега. 20% снимет квартиру или заночует у родственников и всего лишь 5% предпочитают палатки.

Согласно статистике, средний россиянин готов потратить около 30000 рублей на отпуск на одного человека. Идеальной продолжительностью отдыха большинство назвала двухнедельный срок.