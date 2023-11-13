Rambler&Co: каждый третий россиянин живет в одиночестве

Более трети жителей России живут в одиночестве, и каждый второй из них этим наслаждается. Об этом свидетельствуют данные опроса Rambler&Co, сообщает издание РИА Новости .

Исследование проводилось в ноября 2023 года, а охват опроса составил более 57 000 пользователей Интернета. Сообщается, что среди них – 60% мужчины и 40% женщины, возраст которых составил от 25 до 60 лет.

Сообщается, что согласно исследованию, 34% россиян проживают в одиночестве, а 66% – совместно. Ровно половина тех, кто живет один, наслаждаются этим. 35% опрошенных проживают самостоятельно временно, но хотели бы жить с кем-нибудь. 14% планируют в скором времени съехаться со своей парой, а 1% ищет для совместного проживания друзей.

Около половины из них сказали, что для времяпрепровождения им не нужны компаньоны. Тем не менее каждый пятый любит разделить с кем-нибудь отпуск, и примерно то же число опрошенных любят выходить на прогулки в компании. Каждый десятый опрошенный любит разделять с друзьями походы в кино или театр. 2% респондентов нуждаются в компании для походов по магазинам, и еще столько же любят сидеть дома в полном одиночестве.

Из проживающих совместно с кем-либо, 80% опрошенных состоят в браке, и у 43% из них есть дети. Почти 10% россиян проживают с родителями, и 5% живут с парой, но не состоят в браке. 4% живут в паре и без брака, но с детьми. Всего 1% опрошенных проживает с друзьями.

Аналитики также выяснили, что только 14% из живущих совместно хотят с кем-то разделять свой досуг. 41% желает просматривать контент дома и в одиночестве, 28% хотят самостоятельно прогуляться, 8% – сходить в магазин в одиночку, 6% – съездить самостоятельно в отпуск, и 3% хотят составить компанию сами себе в походе в кино или театр.

Более трети опрошенных считает, что начинать самостоятельную жизнь стоит после получения диплома о высшем образовании, в возрасте от 21 года до 25 лет. Около четверти убеждены, что переезжать от родителей нужно, когда появляется собственная семья, а каждый пятый считает, что съезжать нужно по исполнению 18-ти лет. Около 10% опрошенных думают, что можно и вовсе не переезжать.