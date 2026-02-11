ЭКО для оленя: в Подмосковье возобновят эксперимент, который оказался не под силу советским ученым

В подмосковной деревне Еськино зреет научная сенсация. Как сообщает REGIONS , местный зооприют готовится к эксперименту, который раньше не удавался даже в СССР: здесь планируют получить потомство северных оленей методом искусственного осеменения и переноса эмбрионов. Семеро самок и молодой самец уже прибыли в Серпухов из Салехарда. Сейчас животные проходят адаптацию, знакомятся с новым климатом и получают необходимые прививки.

Меню у полярных гостей северное, но с местным колоритом. Основу рациона составляет ягель, также оленей балуют грибами, несколько раз в неделю варят уху. Постепенно в кормушки добавляют сено, чтобы подготовить пищеварительную систему к средней полосе. Однако главное блюдо в этом гастрономическом изобилии — надежда на размножение.

Инициатор проекта, ветеринар-волонтер Екатерина Киселева, намерена применить к животным передовые репродуктивные технологии. По ее словам, команда планирует использовать опыт предшественников и новейшие ветеринарные разработки, чтобы получить потомство северных оленей «из пробирки». Если эксперимент увенчается успехом, подмосковный приют может стать колыбелью для целой популяции краснокнижных животных.

В Советском Союзе подобные попытки уже предпринимались, но успехом не увенчались. С тех пор ситуация с северными оленями в естественной среде обитания только ухудшилась. Особенно тревожная картина на Таймыре, где численность популяции сократилась вдвое. Ученые называют несколько причин: деградация пастбищ из-за глобального потепления, изменение привычных миграционных путей и браконьерство.

Северный олень давно занесен в Красную книгу. Идея создания устойчивой популяции в заповедных условиях витала в воздухе долгие годы, но главным препятствием оставалось размножение: в неволе эти животные потомство давать отказываются. Если серпуховскому эксперименту суждено стать удачным, у вида появится реальный шанс на выживание. Пока же оленям предстоит долгая подготовка, а их попечителям — поиск финансирования и научной поддержки.

Ранее сообщалось, что в Балашихе поймали сохатую беглянку, удивившую жителей.