«Ранения оказались слишком тяжелыми»: московские врачи не смогли спасти бойца СВО

Ананды Монгуш пошел в армию в 18 лет. Он быстро заключил контракт с Минобороны и окончательно решил стать военным. Парню надо было содержать семью: он стал отцом рано — когда пришла повестка в военкомат, его сыну было уже восемь месяцев.

На спецоперации отважный боец служил минометчиком. Родные мало что знают о событиях на передовой. Сестра бойца Тана Монгуш говорит, что Ананды редко звонил.

«Много не говорил, только спрашивал, как мы, как родители. Про свои задачи он не рассказывал. После смерти брата, когда его привезли, из части приехал человек в форме и толком тоже ничего не сказал», — расстраивается девушка, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сослуживцы Ананды остались на спецоперации и лишь через родителей передали часы и телефон погибшего бойца.

«Мы знаем только, что он был самый младший среди тувинцев. Находясь там, в зоне СВО, брат получил посылки из Тывы, точнее из родной школы, где он учился. Больше ничего не знаем», — вздыхает Тана.

Родным доложили сухо: в ходе выполнения специальной задачи минометной батареи третьего мотострелкового батальона, в составе которой и был Ананды, произошло боестолкновение с диверсантами. Российские солдаты подверглись обстрелу со стороны ВСУ.

«Проявив мужество и героизм, 12-го мая брат получил множественные тяжелые ранения осколками. Его направили в госпиталь. Но уже на следующий день он скончался в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Ранения оказались слишком тяжелыми», — отмечает сестра военного.

Каким был Ананды Монгуш в детстве, мы рассказывали в нашем материале.