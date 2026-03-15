Ранят детей и поворачивают спиной: названы опасные фразы, которыми часто грешат родители

Психоаналитический терапевт Марина Волкова в беседе с «Лентой.ру» обозначила типичные промахи, которые совершают родители школьников. По словам эксперта, многие взрослые даже не осознают, насколько сильно их слова могут ранить ребенка и подорвать взаимопонимание.

Одной из самых разрушительных привычек психолог назвала перенос на детей негативных эмоций, адресованных на самом деле супругу. В качестве примера она привела ситуацию, когда женщина не решается высказать претензии мужу, игнорирующему семейные дела. Вместо этого мать начинает стыдить ребенка за беспорядок в комнате, апеллируя к его совести и пытаясь вызвать чувство вины.

Волкова также указала на недопустимость эмоциональных срывов, когда взрослые позволяют себе кричать и переходить на личности. Она призвала четко разделять обсуждение конкретного поступка и уничижительную характеристику самого подростка. Фраза о несделанном домашнем задании касается поведения, тогда как обвинение в лени и неспособности доводить дела до конца наносит удар по самооценке.

Еще одна серьезная проблема, по мнению специалиста, заключается в гиперфиксации на успеваемости. Если родители интересуются исключительно оценками и игнорируют внутренний мир ребенка, живой контакт неизбежно утрачивается. В таких семьях часто царит неловкое молчание, а любые разговоры сводятся к напряженным обсуждениям учебы, что отражает нежелание взрослых признавать растущую самостоятельность подростка.

Психолог подчеркнула важность двусторонней коммуникации: необходимо не просто транслировать свою позицию, но и искренне интересоваться мнением ребенка, задавая вопросы и внимательно выслушивая ответы без немедленной оценки. Завершая перечень, Волкова отметила губительность обесценивания чувств. Фразы вроде «это не важно» или «со мной было хуже» заставляют подростка замыкаться в себе и чувствовать глубокое одиночество, что ведет к росту отчуждения в семье.