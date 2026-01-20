«Ранняя весна уже в феврале: стало известно, когда в Москву и Подмосковье придет тепло

Период сильных морозов завершится в Москве и Московской области уже в феврале, после чего погода станет комфортнее. Об этом РИА Новости сообщила ведущий синоптик Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее прогнозам, в марте в столичном регионе будут преобладать температуры выше нуля. К концу месяца даже в ночные часы столбики термометров, как правило, не будут опускаться ниже нулевой отметки. Предстоящий зимний месяц также будет теплее обычного — температура февраля прогнозируется выше климатической нормы.

Снежный покров в Москве и Подмосковье начнет активно таять в марте, а полностью сойдет в конце месяца или начале апреля. При этом кратковременное похолодание все же ожидается.

Пик низких температур прогнозируется на 24 и 25 января, когда в столице могут ударить морозы до минус 24 и минус 30 градусов. Однако после этого периода погода стабилизируется, и значительных аномалий не предвидится.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объявили о резком похолодании в Москве и Подмосковье в ближайшие дни.