«Раньше такой проблемы не было»: калининградская семья не может доказать энергетикам, что не жгла свет круглосуточно

Жительница Гурьевского района Елена (имя изменено) получила январскую квитанцию за электричество на сумму 126,7 тысячи рублей. Для семьи, которая отапливает дом электрокотлом из-за отсутствия газа, такой счет стал ударом. Денег нет, а теперь им грозят отключением света, пишет « Клопс ».

Елена купила этот дом в поселке Вишневое в 2014 году. Газа в населенном пункте нет и, по ее словам, не планируется: «Сначала нам говорили, что нельзя сделать прокол под железной дорогой. Потом выдвигали аргумент, что у нас меньше 500 жителей — хотя в поселке много семей, у которых по семь-восемь детей, и не все зарегистрированы по месту постоянного проживания. Из-за отсутствия газа мы отапливаемся электрокотлом».

С лета 2025 года женщина пыталась оформить повышенный диапазон потребления и сезонный коэффициент на отопительный период, но технический паспорт дома энергетиков почему-то не устроил. Причин не объяснили, а Елена не настояла. В итоге семья два года назад взяла кредит 700 тысяч рублей на газгольдер.

За декабрь 2025 года ей насчитали 19,7 тысячи рублей при общем потреблении 3 122 кВт·ч. Тогда в квитанции фигурировали только первый и второй тарифные диапазоны. А в январской платежке — уже 126,7 тысячи. Потребление составило 11 120 кВт·ч, из которых 7 137 кВт·ч попали в третий диапазон по 13,32 рубля за киловатт.

«Мощность котла составляет 12 кВт, — рассказала женщина. — Он не работает круглые сутки, ему задана программа на поддержание тепла и выключение. Непонятно, как могло накрутить такой объем, ведь другое энергопотребление у нас как было, так и осталось», — добавила она.

В «Россети Янтарь Энергосбыт» Елене объяснили, что декабрьский счет сформирован по данным на 3 декабря — то есть всего за 20 дней (с 14 ноября по 3 декабря). А январский — за период с 4 декабря по 25 января, то есть за 53 дня. Из-за этого огромный объем потребления «втиснулся» в один месяц и был оплачен по самому высокому тарифу.

«Я вот этого никак понять не могу. Раньше, когда не было никаких диапазонов и тариф был один, такого рода расчеты не вызывали никаких проблем. Но сейчас учитываются лимиты за месяц. Поэтому какие могут быть 53 дня? Есть же разница, как платить — по 4,65, по 7,07 или по 13,32 рубля? А мне насчитали большую часть именно по самому высокому тарифу. Я попросила дать мне отдельные показатели, какие потребление в декабре, а какое — в январе. Но мне не дают, говорят — у вас долг за два месяца. Но то, что мне насчитали, просто недопустимо!» — возмущается собеседница «Клопс».

Женщина пожаловалась в прокуратуру и на приеме у полпреда президента в СЗФО. Обещали ответить через 30 дней.

В «Россети Янтарь Энергосбыт» подтвердили, что счет снизили после обращения, и напомнили: дом площадью 170 квадратов отапливается электричеством, а документы на сезонный коэффициент от Елены до сих пор не поступили. При этом энергетики отметили, что потребителю одобрили реструктуризацию задолженности на индивидуальных условиях. На 9 февраля долг семьи составлял 109 267 рублей.